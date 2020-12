Salut informa de 52 nous positius i un altre pacient a l'UCI

Actualitzada 13/12/2020 a les 06:33

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut va notificar ahir un lleuger augment dels casos actius amb 52 nous positius des de la darrera actualització sanitària, divendres. Així, a hores d’ara el nombre de casos totals de coronavirus al Principat se situen en 7.288, dels quals 6.430 corresponen a la segona onada.



Pel que fa a les altes mèdiques, se’n van donar 31. D’aquesta manera, el nombre total de persones recuperades arriba a les 6.629, mentre que els casos actius han tornat a créixer després d’uns dies de baixada fins a situar-se en els 581, és a dir, 21 més que ahir.



Pel que fa la pressió al sistema sanitari, a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, es va informar de l’ingrés d’un nou pacient amb coronavirus més respecte al dia anterior. Per tant, la unitat n’acumula tres, dels quals un requereix ventilació mecànica. El nombre de casos totals al centre hospitalari, doncs, també ha augmentat, ja que a planta hi ha 15 pacients, cosa que situa la xifra d’infectats en 18.



A la planta Covid habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap resident ingressat.



Salut, quant al nombre d’aules escolars que es troben en vigilància activa per casos detectats, va indicar que han patit un lleuger decreixement. Hi ha 7 classes aïllades completament i 9 de manera parcial. A més, hi ha 44 aules que estan sota vigilància passiva.



Quant a les defuncions, aquestes es mantenen en 78 òbits.



Seguint les dades de referència a nivell europeu, el total de proves realitzades els darrers 7 dies per 100.000 habitants (testing rate) són 5.516. El percentatge de positius els darrers 7 dies (test positivity rate) és del 7,3%. Els casos diagnosticats per 100.000 habitants els darrers 14 dies (notification rate) són 987.