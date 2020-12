Neguit al Pas perquè la duana francesa limita el tabac a dos paquets

La frontera ha registrat cues durant el matí perquè s’aturava a tots els vehicles

Anna Ribas Andorra la Vella

La duana francesa només deixa passar dos paquets de tabac als turistes que venen a Andorra. Aquest fet ha generat malestar als comerciants del Pas de la Casa, que explicaven que durant el matí hi ha hagut cua a la frontera perquè s’aturava a tots els vehicles, no només per verificar que venien de l’Arieja o dels Pirineus Orientals, sinó per detallar-los que només poden comprar dos paquets de tabac. Raül Calvo, president de la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac, ha indicat al Diari que “Andorra té un conveni amb una Unió Europea” que estableix que es pot passar per la frontera un cartó i mig de tabac per persona i que “França no pot canviar el reglament”.

Segons haurien format des de la duana francesa la restricció té a veure amb el fet que ara mateix la mobilitat per fer compres continua restringida a 20 quilòmetres del domicili (malgrat es fa una excepció amb Andorra) i productes de primera necessitat i per això només es permet adquirir dos paquets de tabac. A partir de dimarts, quan es normalitzi la circulació la limitació ja no ha d'existir.





