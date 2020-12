Les estacions d'esquí obriran el 3 de gener

Andorra es manté fidel a l’aliança amb França i encetarà la temporada quan tot just acabin les vacances de Nadal al país veí

Andorra es manté fidel a França amb el calendari per obrir la temporada d’esquí malgrat la decisió catalana. No obstant, la data d’obertura que ara per ara s’ha pactat amb les estacions és la del 3 de gener, que permet ser lleials amb els veïns del nord però alhora aprofitar els darrers dies de vacances espanyoles i atreure esquiadors del sud. El dia 3 les vacances nadalenques de França tot just s’acaben i, per tant, s’elimina la possibilitat que visitants gals viatgin al país per esquiar mentre els seus camps de neu encara romanen tancats. A la banda sud, en canvi, encara no ha esgotat els festius perquè queda per celebrar Reis.



La decisió catalana, però, ha sorprès l’executiu, segons ha pogut saber el Diari. Els contactes entre ambdues bandes són constants i entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el vicepresident i president en funcions, Pere Aragonès, així com entre els ministres Jordi Gallardo i Joan Martínez Benazet i els consellers Damià Calvet i Alba Vergés, respectivament. Però el govern català ha acabat avalant l’obertura d’estacions demà dilluns i abans que ahir se celebrés finalment la reunió del Procicat, que coordina la desescalada. Una reunió que va servir per aixecar el confinament municipal del cap de setmana a partir de divendres que ve, quan els ciutadans catalans podran moure’s per la seva comarca. Es manté, però, el tancament perimetral de Catalunya excepte per raons justificades i, per tant, les restriccions de mobilitat entre Andorra i el territori veí. Pendent està l’assimilació del Principat amb l’Alt Urgell per tal de normalitzar la circulació dels ciutadans d’una banda i l’altra i l’executiu segueix confiant que aquesta arribi si més no el 21 de desembre. Amb aquest objectiu segueixen treballant, amb el suport de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, gran defensor de la mesura, i d’altres persones que políticament tenen o han tingut relació amb els partits que governen Catalunya. Malgrat la sorpresa per la decisió sobre l’esquí, s’espera que en la qüestió de l’assimilació a la comarca veïna hi hagi finalment una resposta positiva per tal que com a mínim es pugui reactivar el turisme de compres. Des d’Andorra se segueix fent valer la situació sanitària, que les dades de contagis i reproducció del virus estan marcades per la gran quantitat de proves diagnòstiques que es fan, però també els llaços econòmics, la quantitat de fronteres que treballen al país i que si estan en situació d’ERTO estan rebent idèntic tracte que els treballadors residents, o la cooperació en matèria sanitària.



Ara per ara, de fet, Catalunya es manté en la fase 1 de la desescalada però ahir el Procicat va justificar l’aixecament de restriccions com ara el confinament municipal de cap de setmana o la reobertura de centres comercials (amb un aforament del 30%) per tal “d’esponjar la concentració de persones en espais urbans i alhora per facilitar l'accés a determinats serveis no presents en municipis petits durant el cap de setmana”.



Les estacions

El sector de la neu comprèn la decisió del Govern. S’entén que anar per lliure en aquesta qüestió hauria estat molt perjudicial perquè en el sector de l’esquí es considera més competidor França i perquè es necessiten de suports a Europa per assolir els projectes d’organtizar competicions internacionals.

Tanmateix, la previsió de la FAE és que dimarts puguin arrencar els entrenaments de la vuitantena d’equiadors tecnificats en una pista del sector de Grau Roig de Grandvalira.

