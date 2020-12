La intensa nevada obliga a fer tirs d'allaus a la CG-2 a Soldeu

Actualitzada 13/12/2020 a les 06:49

La intensa nevada que es va produir ahir va obligar a fer tirs d’allaus a Soldeu. La carretera general 2 es va haver de tallar uns minuts pels volts de dos quarts de sis de la tarda per tal de fer baixar la neu i assegurar la zona. Al mateix temps, es va activar la fase negra a Sorteny i es va barrar el pas a Arcalís. Al vespre, es mantenia la fase groga i la necessitat de dur cadenes per circular a partir de Soldeu i, a l’altra vall, a partir de Llorts. I també continuaven sent obligatòries per passar a territori francès o fer el trajecte a la inversa i es prohibia la circulació a vehicles de més de 19 tones.