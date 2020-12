Detinguda després de bolcar el cotxe quan conduïa èbria

La jove va donar positiu al control d’alcoholèmia amb una taxa d’1,4

Anna Ribas Andorra la Vella

Una noia de 28 anys va ser detinguda la matinada de divendres després de tenir un accident a l’avinguda d’Enclar de Santa Coloma, a l’alçada del número 21. La jove, que conduïa un Suzuki Grand Vitara amb matrícula andorrana, va col·lidir contra una barana protectora i va acabar bolcant sobre el seu lateral dret, fins a xocar contra un fanal. En el sinistre no es va veure implicat cap altre vehicle i la conductora era l’única ocupant del turisme accidentat.



En el control d’alcoholèmia que li van practicar els agents de policia, va donar positiu amb una taxa d’1,4 i va ser detinguda després de rebre atenció sanitària. Fins al lloc dels fets també s’hi van desplaçar els bombers, i ho van fer amb tres dotacions i, per tant, sis efectius. El cos va rebre l’avís a dos quarts de dues de la matinada i quan van arribar la conductora havia sortit del vehicle pel seu propi peu i es trobava al costat del cotxe. Tot just arribar, els efectius van fer-li una primera valoració mèdica i van constatar que la noia patia un atac d’angoixa.



Posteriorment, la noia va ser traslladada a l’hospital i els bombers van assegurar la zona i van fer-hi alguns treballs perquè el cotxe no suposés cap risc. Un cop va arribar la grua, es va poder retirar el vehicle de la vorera on havia quedat bolcat i es va recuperar la normalitat a l’avinguda d’Enclar. Des de l’hospital, el cap de guàrdia va afirmar que la noia no tenia cap lesió ni traumatisme greu i que no va requerir gaire atenció mèdica. Així doncs, la policia va procedir a la seva detenció per la conducció sota els efectes de l’alcohol.