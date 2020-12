Actualitzada 12/12/2020 a les 06:37

Redacció Andorra la Vella

La iniciativa conjunta en el marc de la Saison Culturelle de l’ambaixada francesa i el festival Ull Nu, les Nits de videomapatge, es trasllada avui a la plaça Coprínceps escaldenca. Entre les 18 i les 20 hores hi haurà un passi cada 15 minuts per gaudir del muntatge ideat per l’artista Jérémy Oury, que combina habilitats sonores i visuals per crear instal·lacions úniques i promoure una nova visió de les arts digitals.