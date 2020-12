La incidència del coronavirus augmenta a la Seu

Actualitzada 12/12/2020 a les 06:54

Redacció Andorra la Vella

La Seu d’Urgell ha diagnosticat sis casos amb Covid-19 en les darreres 24 hores. Arran d’aquests positius hi ha 18 persones noves confinades al seu domicili per haver estat en contacte estret amb aquestes persones que estan pendents del resultat de les proves PCR. A hores d’ara, hi ha 149 persones del municipi confinades, tant per ser positives com per ser contactes. A més, dues van rebre l’alta mèdica ahir i ja són 56 les que han superat la malaltia. La xifra total de defuncions a la Seu d’Urgell es manté en dinou.



Quant a la pressió sanitària, a hores d’ara hi ha sis persones ingressades a l’hospital que estan contagiades de SARS-CoV-2 i no n’hi ha cap que es trobi en una situació crítica.



En el comunicat diari de l’ajuntament també s’especifica l’índex de risc de brot, que augmenta lleugerament des de dijous i passa dels 405 als 410, uns valors que són molt elevats. Pel que fa a la taxa de reproducció de la malaltia, que té en compte valors dels darrers set dies, ahir era d’1,38 mentre que el dijous era d’1,27. Així doncs, la rho està en augment, valor indica que cada persona contagiada n’infecta gairebé 1,4.

