Govern fa un balanç positiu de la Setmana de la pedra seca

Actualitzada 12/12/2020 a les 06:58

Redacció Andorra la Vella

Una de les activitats que va comptar amb més participació va ser el concurs de fotografia, que va registrar un total de 240 instantànies, de les quals es van seleccionar les 5 finalistes. El jurat que va designar els guanyadors, estava format per dos fotògrafs professionals i un membre de Cal Pal, que és l’entitat impulsora de la Setmana de la pedra seca.



Així doncs, en la primera edició de les jornades Andorra hi va tenir un paper destacat, tal com va manifestar l’executiu. Des de Patrimoni Cultural es va optar per organitzar activitats de divulgació a través de les xarxes, per respectar les mesures sanitàries adoptades per minimitzar la propagació de la Covid-19.