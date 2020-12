Catalunya aixeca el confinament municipal de cap de setmana

Es manté la prohibició d'entrar o sortir de la comunitat excepte per motius justificats

Actualitzada 12/12/2020 a les 11:05

Redacció Andorra la Vella

El Procicat, dirigit pels departaments de Salut i Interior de la Generalitat de Calunya, s'ha reunit aquest matí i ha acordat aixecar el confinament municipal de cap de setmana amb efectes a partir de divendres que ve. Els ciutadans podran sortir del municipi però la mobilitat quedarà limitada a la mateixa comarca. Tanmateix, es manté la restricció d'entrar i sortir de Catalunya excepte per motius justificats. Una altra de les mesures acordades és la reobertura dels centres comercials amb una limitació d'aforament del 30 per cent. Segons van informar les autoritats catalanes l'objectiu de les mesures és "esponjar la concentració de persones en espais urbans i alhora per facilitar l'accés a determinats serveis no presents en municipis petits durant el cap de setmana".

