Multes de 150 euros a propietaris incívics de cans

Actualitzada 11/12/2020 a les 05:55

REUNIÓ AMB EL CONSELL ECONÒMIC DEL PAS

La majoria comunal es reunirà amb el consell econòmic del Pas de la Casa a final de mes per avaluar la seva preocupació sobre la crítica situació que estan vivint els comerciants. Els cònsols confien que amb l’aixecament de les restriccions de mobilitat a partir del 15 de desembre, serveixi com a mesura per tornar a reactivar l’economia de la zona. Per aquest motiu, a hores d’ara el comú no es planteja la necessitat d’atorgar noves ajudes per fer front a les despeses, com la rebaixa de l’impost de radicació.



Pel que fa a la poca entrada de visitants a hores d’ara des que es va permetre l’obertura de la frontera amb els departaments de l’Arieja i els Pirineus Orientals, el comú està fent difusió als mitjans de comunicació francesos per motivar l’arribada de turistes.

El comú d’Encamp sancionarà els propietaris incívics de gossos amb 150 euros. En cas de reincidència la multa serà de 300 euros cada vegada. L’import actual és de 60 euros. Aquesta és una de les mesures que es preveuen a la modificació de l’ordinació per a la tinença de cans, que es va aprovar ahir per part de tots els consellers i els cònsols en sessió de comú telemàtica.La cònsol major, Laura Mas, va explicar que la majoria comunal aposta per aquestes mesures com a contrapartida a la taxa que aplicaran algunes corporacions. Altres mesures que també es preveuen són que, a banda de recollir les tifes, també s’hauran de ruixar els orins. A més, la idea es potenciar els pipicans i fins i tot se’n construirà un de nou al carrer de la Vena.La cònsol va anunciar que es contractarà dos inspectors especials per controlar i aplicar les sancions. Es crearà un grup de treball juntament amb els agents de circulació, de medi i els banders per cobrir els set dies de la setmana els horaris més freqüents per treure a passejar els animals. “Aquest és el primer pas perquè pugui conviure tothom de forma cívica”, va dir Mas. I va afegir que s’estudiarà la incorporació de càmeres de vigilància per controlar els infractors.En la sessió es va aprovar la memòria relativa a l’execució del pressupost al tercer trimestre. De manera provisional hi ha un dèficit d’1,4 milions d’euros, una millora del 6,1% respecte al 2019, i la ràtio d’endeutament es troba al 58%. A 30 de setembre, les despeses van disminuir més del 8% respecte a l’any anterior, amb 1,7 milions menys, i s’han liquidat prop de 18 milions d’euros. Pel que fa als ingressos, també van caure més d’un 9%, gairebé 1,7 milions. El total ingressat és de més de 16,5 milions d’euros.