En Fabio, treballador de l’hospital, va estar intubat per culpa de la Covid-19. Ara explica el seu cas al projecte ‘No som immunes’ de la Chiqui Novis.

“La meva vida s'apagava” Chiqui Novis amb el músic i actor Joan Hernández. C. N.

Actualitzada 11/12/2020 a les 06:18

Martí Pons Andorra la Vella

Vaig estar 13 dies intubat i vint dies amb ingrés hospitalari a planta. Els pitjors de la meva vida, ja que sentia que s’apagava, i el pitjor de tot, en soledat.” Aquestes són les declaracions d’en Fabio, un treballador de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, que amb només 40 anys va patir el virus. Ara, després de la recuperació, ho explica al projecte No som immunes, una iniciativa amb segell andorrà a través de les plataformes digitals en què es mostren fotos i vídeos de diverses persones del país.



Chiqui Novis, infermera a l’UCI de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, ha estat la ment que ha pensat en la iniciativa, tot i que el projecte ha estat apadrinat per la Fundació ONCA, amb el suport del ministeri de Cultura, com també de la Fundació Crèdit Andorrà.



Amb una quarantena de fotografies en total, la idea inicial de Novis era mostrar el binomi entre un sanitari i un esportista. Els dos apareixien sense roba a la part superior del cos per transmetre vulnerabilitat i desprotecció, dos conceptes aplicables a la pandèmia del coronavirus. Tot i això, com que el projecte ha anat prenent força, també s’hi poden veure persones implicades en els diferents sectors, com ara la restauració i la cultura, que estan patint les conseqüències directes de les restriccions imposades per frenar la propagació del virus.



No som immunes es va oficialitzar a final de l’estiu, tot i que la creadora ja havia iniciat un temps abans les sessions fotogràfiques. “Jo sola parlava amb gent que coneixia i aquesta es posava en contacte amb terceres persones. No tenia el suport de ningú, simplement jo els deia que era infermera a l’hospital i si hi volien col·laborar”, exposa Novis.



És que tal com diu el nom d’aquest treball, ningú es pot escaquejar de patir el virus, i el més trist és que no se sap com pot reaccionar en cadascun de nosaltres. I l’objectiu és clar. “Volia conscienciar, sobretot, que la pandèmia té un efecte en tots els àmbits”, exposa la creadora. “És un problema de salut que ens ha d’unir a tots. La feina d’un repercuteix en la dels altres. Tothom té responsabilitat. Si entre tots ens unim podrem fer que tot això acabi més ràpidament”, afegeix.



Un projecte que ara mateix no té una data de caducitat. Novis, com també des de la fundació, no tenen previst un límit de persones ni deixar enrere cap col·lectiu ni sector. “L’anem treballant de mica en mica, ens anem adaptant a les noves circumstàncies i, sobretot, volem gaudir fent aquesta feina”, conclou.