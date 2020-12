Les assegurances destaquen l'esforç per adaptar-se a la normativa internacional

Actualitzada 11/12/2020 a les 06:32

El sector de les assegurances va posar en relleu ahir en el debat de la CEA -amb el suport de BSA- l’esforç que està realitzant per adaptar-se a la normativa i l’homologació amb la regulació internacional, en matèries com la solvència, la protecció de dades de caràcter personal i la lluita contra el blanqueig de capitals, la qual cosa suposa un benefici per als clients. Així ho van destacar Josep Maria Cosan, membre del consell de direcció de Companyia Andorrana d’Assegurances, Cristina Serra, directora de Generali Assegurances, i Josep Maria Altimir, director d’ASSAP Assegurances.



Cosan va destacar que “vam ser un dels primers sectors oberts a l’entrada de capital estranger, un dels primers a aplicar la fiscalitat i serem un dels sectors que assumirà més regulació en un període molt curt de temps”. Altimir va indicar que el fet que l’Autoritat Financera Andorrana controli i supervisi el sector es tradueix a la pràctica en “una major transparència i un millor servei als clients”. Per Serra, el repte està en el fet de “ser capaços d’adaptar a la realitat andorrana una regulació que ja representa un esforç important per a grans companyies internacionals”.