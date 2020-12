La guàrdia civil comissa 337 paquets de tabac a la Farga

Els agents espanyols van controlar la mercaderia a un ciutadà francès

El tabac estava amagat a les portes del vehicle El tabac estava amagat a les portes del vehicle Guàrdia Civil

Actualitzada 11/12/2020 a les 12:30

Redacció Andorra la Vella

La guàrdia civil va confiscar 337 paquets de tabac dimarts al vespre al vehicle d'un ciutadà francès que sortia del Principat per la duana de la Farga de Moles, segons ha informat avui. El cos espanyol ha assenyalat que l'home circulava pel carril de no portar res per declarar però els agents li van fer un control i l'escorcoll "minuciós" del cotxe, de matrícula francesa, va permetre descobrir amagat en els espais de les portes del turisme la mercaderia valorada en 1.538 euros.



Els agents espanyols van aixecar acta al ciutadà francès per la comissió d'una infracció administrativa de contraban i van intervenir el tabac.