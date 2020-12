França aixecarà el confinament dimarts amb toc de queda de les 20 a les 6 hores

Permetrà el moviment entre regions a partir del 15 de desembre i manté tancats cines i teatres

Actualitzada 11/12/2020 a les 05:48

Redacció Andorra la Vella

França aixecarà el confinament de la població dimarts vinent, però a canvi instaurarà un toc de queda des de les vuit de la tarda fins a sis del matí, que s’iniciarà una hora abans del que estava previst. Ho va anunciar ahir el primer ministre, Jean Castex, en una compareixença de premsa en què va explicar que a partir de dimarts vinent es permetrà el moviment entre regions dels ciutadans, però sempre respectant el toc de queda. El cobrefoc només s’aixecarà la nit de Nadal, quan les reunions familiars no podran superar els sis adults, i estarà en vigor la de Cap d’Any per evitar les trobades multitudinàries. Fins a 100.000 agents d’ordre es desplegaran pels carrers de França la nit del 31 de desembre per garantir que es compleix el toc de queda per part de la població. Així mateix, els cinemes, teatres, casinos i llocs culturals hauran de seguir tancats almenys tres setmanes més. Castex va explicar que tot i la millora de les dades sanitàries, l’aturada dels darrers dies ha obligat que el procés de desconfinament es faci amb mesures més restrictives de les anunciades prèviament.



La intenció de l’executiu francès és evitar un repunt de l’epidèmia al gener, com ha succeït al Canadà i als Estats Units després de les celebracions d’Acció de Gràcies, i, d’altra banda, impedir que la dinàmica epidèmica creixi en no permetre concentracions ciutadanes en sales tancades, com passa per exemple en museus. “Sabem que com més multipliquem els contactes en espais tancats majors són els riscos. Per això volem limitar l’ocasió de reunir-se a casa d’uns i altres, va dir Castex, que va alertar que les celebracions de Cap d’Any tenen “tots els ingredients per a un repunt epidèmic”.



El primer ministre francès va indicar que el llindar per flexibilitzar les mesures s’establirà en els 5.000 casos nous per dia, una xifra que encara està lluny d’assolir-se. Des de final d’octubre s’ha passat dels 50.000 contagis diaris als 10.000 d’ara mateix.