Anul·lada la concentració de treballadors de la neu

Actualitzada 11/12/2020 a les 06:21

Anna Ribas Andorra la Vella

La mobilització de monitors i altres professionals de la neu prevista per diumenge ha quedat anul·lada perquè arran de la crisi sanitària no es poden concentrar tantes persones. Així doncs, des de l’organització han indicat que ara mateix es troben en espera després que el ministre portaveu, Eric Jover, exposés dimecres que es posaran en contacte amb els treballadors per “copsar les seves necessitats” i saber la situació en la qual es troben. Amb tot, no descarten fer una altra acció més endavant.



D’altra banda, Francesc Camp, president d’Ski Andorra, va explicar en una entrevista a RTVA que més d’un miler de temporers del sector de la neu, tant d’Andorra com de fora, començaran a incorporar-se a partir de la setmana vinent als seus llocs de feina a les estacions d’esquí. Tot i això, com que encara no estan obertes les estacions començaran fent les vacances que els pertocarien al final del període de treball.



I Camp va apuntar que arribarà un punt que els treballadors hauran gastat les vacances i encara no haurà començat la temporada i, per tant, “se’ls haurà de pagar”. Per això va indicar que “hem de parlar amb el Govern per trobar una solució, perquè imaginem que la data d’obertura es retarda més enllà del 10 de gener o el 15, haurem d’anar pagant uns salaris sense cap ingrés”.



Des d’Ski Andorra s’espera que les estacions d’esquí puguin obrir al gener, però es dubta que sigui abans de Reis, i més tenint en compte que aquesta obertura no depèn únicament del Principat, sinó també de la situació epidemiològica dels territoris de l’entorn. A més, van apuntar que les pèrdues podrien superar les previsions i van detallar que la davallada en la facturació respecte als anys anteriors pot ser superior al trenta per cent. Tanmateix, cal recordar que mentre es pugui esquiar un mínim de dies per amortitzar el forfet no es retornarà l’import.