Només un pacient intubat a l'UCI i 35 casos nous

Actualitzada 10/12/2020 a les 05:37

Anna Ribas Andorra la Vella

La incidència de la Covid manté una “discreta tendència a la baixa”. Així ho va indicar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que va detallar que en les darreres hores s’han diagnosticat només 35 casos i les infeccions actives cauen fins a les 632, 50 menys que dimarts. Des de l’inici de la pandèmia, un total de 7.162 persones han estat diagnosticades i 6.452 han rebut l’alta, 85 més que en la darrera actualització.



Quant a la pressió a l’hospital, hi ha 19 pacients ingressats: 17 a planta i dos a la unitat de cures intensives, dels quals només un està ventilat mecànicament. A l’àrea Covid d’El Cedre no hi ha cap padrí ingressat i a la incidència a les escoles segueix a la baixa, amb 16 aules amb vigilància activa, cinc de totalment confinades i onze amb un aïllament parcial. La setmana passada les aules en aquesta situació superaven la trentena.



Sobre la taxa de reproducció de la malaltia, Benazet va explicar que se situa en 0,89 respecte a 0,86 de dilluns, però “són oscil·lacions que no ens han de preocupar”. Pel que fa a la qualificació de les fases, s’està avançant cap a la fase 2, “queda poc per arribar-hi” però la taxa de positivitat, que és del 7,1%, i el nombre de persones hospitalitzades ho impedeixen.



D’altra banda, el consell de ministres va aprovar una modificació del reglament dels tests d’antígens perquè es puguin fer a no residents a les farmàcies, laboratoris i centres de seguretat laboral autoritzats a fer-los. La voluntat és donar més seguretat als visitants.