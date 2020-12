La família Mallol recupera el Punt de Trobada

Actualitzada 10/12/2020 a les 06:04

PYRÉNÉES PREVEU UN TERMINI MÀXIM DE 15 SETMANES PER OBRIR EL NOU ESTABLIMENT

L’entrega de les claus a la família Mallol fa que les expectatives de cara als pròxims dies per al grup Pyrénées siguin favorables, ja que podran començar a explotar l’edifici. La idea principal, segons ha pogut saber el Diari, és que es pugui reobrir un Carrefour al cap de dotze, màxim quinze setmanes. Així, si la setmana que ve ja es disposa del local, el mes de març, màxim a l’abril, el centre comercial podria obrir portes.



El termini d’obertura està marcat per una reestructuració interna i l’execució d’algunes obres a l’interior de l’edifici, si bé es vol respectar la façana i l’estructura principal.



Pel que fa a la contractació del personal, a hores d’ara ja s’han posat en contacte amb un terç de la plantilla del Punt, és a dir, uns 150 treballadors. A més, ja s’haurien començat algunes contractacions, tot i que encara cal acabar de definir les condicions laborals, la política de l’empresa i la mobilitat, ja que un empleat podria treballar en qualsevol dels establiments de Pyrénées.



Per tal de facilitar la contractació dels nous empleats (preveuen una plantilla de 500), els nous explotadors del negoci instal·laran a partir de la setmana que ve una oficina d’atenció a Sant Julià de Lòria. Si ja es disposa de les claus, seria el mateix Punt el que acolliria aquest servei. De fet, durant la inspecció d’ahir diverses persones es van aturar a l’antic centre comercial per fer entrega dels seus currículums.



També hi ha la intenció d’obrir una segona oficina al centre comercial de Pyréneés d’Andorra la Vella amb la mateixa finalitat. En cadascuna de les oficines hi haurà tres persones de recursos humans. A partir del mes de gener la voluntat és que s’instal·li un tercer punt d’atenció a la Seu d’Urgell per a les persones transfontereres que estiguin interessades a formar part de l’equip.

Els propietaris del Punt de Trobada, la família Mallol, van rebre ahir les claus de l’edifici, que estaven en mans de la batlle encarregada de l’execució del desnonament des del 30 novembre passat, data en què els Cachafeiro van abandonar el centre comercial. Una inspecció de reconeixement de les instal·lacions per part de les dues famílies i els representants legals, ahir al matí, va cloure amb un procés judicial entre els llogaters i la propietat que s’havia prorrogat durant anys, des que el 31 de desembre del 2015 va finalitzar el contracte d’arrendament. També hi eren l’enginyer i l’advocat dels nous gestor del centre comercial, el grup Pyrénées.La revisió que es va dur a terme és el procés habitual que es fa entre propietaris i llogaters previ al retorn d’un espai per verificar que es troba en l’estat acordat per tancar el final de la relació contractual. Amb l’entrega de les claus als propietaris, en principi la família Cachafeiro queda desvinculada de l’edifici, a menys que la part executant no estigui d’acord amb l’estat en què es troba alguna part de la infraestructura i, per tant, decideixi interposar una reclamació. En aquest cas, segons van explicar diverses fonts al Diari, la incidència podria ser mínima, ja que l’edifici es va entregar amb les mesures correctes de conservació i manteniment, segons marca la llei vigent. El text preveu que s’ha de poder fer ús de l’espai amb normalitat, tot i que també s’estableix el desgast que ha pogut tenir l’edifici al llarg dels 35 anys oferint servei.Els antics explotadors del centre comercial, abans que haguessin de deixar definitivament el recinte, van dur a terme una intervenció de la façana per deixar-la en condicions i un treball d’impermeabilització de la coberta de l’aparcament. L’únic dany que es podria considerar, tot i que està en reparació, és l’esllavissada que hi va haver a la zona ara fa poc més d’un any. Així, en primera instància semblaria que els Mallol van rebre l’antic Punt en òptimes condicions i a punt perquè els nous explotadors, Pyrenéés, poguessin començar a fer-ne ús al més aviat possible. De fet, l’interès per tancar el procés judicial és mutu.La inspecció es va allargar durant tot el matí i el procediment primer es va iniciar per les plantes superiors i va continuar per la zona de cafeteria, restaurant i la primera planta. La darrera part a visionar va ser l’exterior. Durant tot l’examen hi va haver un fotògraf perquè deixés prova gràfica de possibles desperfectes. En aquests processos, les imatges serveixen per deixar constància del lloc on hi ha el requeriment de manteniment i s’ha de discutir entre els afectats.El Punt de Trobada va acabar tancant el 22 de novembre després que s’arribés a un acord amb un empresari per vendre l’estoc que hi havia, valorat en 15 milions d’euros. Els Cachafeiro havien demanat deixar el centre comercial el 28 de febrer del 2021, al·legant que no tenien temps per liquidar l’estoc, com també la proximitat amb les festes de Nadal, per la qual cosa no podrien assolir les vendes. Però la Batllia ho va desestimar.