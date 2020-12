La Creu Roja vol millors condicions a l''stop lab' i un canvi d'ubicació

L’entitat sol·licita a Salut un nou emplaçament on els treballadors “no passin tant de fred”

Actualitzada 10/12/2020 a les 05:56

Adrià Esteban Andorra la Vella

La Creu Roja ha sol·licitat formalment al ministeri de Salut que encapçala Joan Martínez Benazet un canvi d’emplaçament de l’stop lab actualment ubicat a la cinquena planta de l’aparcament comunal de Prat de la Creu, a Andor­ra la Vella. Segons va informar el director de l’entitat, Jordi Fernández, la demanda neix arran de les condicions de treball a les quals estan exposats els 22 assalariats que formen part del dispositiu sanitari. Principalment, amb la caiguda dels termòmetres d’aquest inici de desembre, el gruix de la plantilla es queixa pel fred que passa en unes instal·lacions que no disposen de cap tipus de climatització ni de materials aïllants per fer front a les baixes temperatures.



“Jo desitjaria poder traslladar la nostra gent a un lloc on no passés tant de fred”, va expressar Fernández en previsió que l’arribada de l’hivern només servirà per agreujar aquesta situació. Cal recordar que aquest espai està cedit gratuïtament pel comú d’Andorra la Vella, raó per la qual apel·la a l’esperit solidari de l’administració pública per comptar amb un altre espai per realitzar les proves serològiques. En aquest sentit, Fernández va remarcar que no hi ha cap apriorisme per part de l’entitat i va assegurar que el ministeri de Salut ja està cercant una alternativa per donar resposta a la demanda.



Emissions de diòxid de carboni

Si bé és cert que l’aparcament de Prat de la Creu té l’avantatge de ser un indret on la carrega vírica no s’expandeix, hi ha altres condicionants amb connotacions negatives com el soroll dels vehicles o les constants emissions de diòxid de carboni. Sobre aquesta darrera qüestió, Fernández va considerar que el fet d’inhalar CO2 en jornades laborals que van des de les 8.00 fins a les 20.00 hores pot ser especialment contraproduent per a la salut dels treballadors. Per aquest motiu, el president de la Creu Roja va aprofitar per reivindicar que en el nou espai que acabi determinant Salut es pugui limitar l’accés a peu de les persones que acudeixen a realitzar-se la prova, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte negatiu de les emissions de diòxid de carboni. En qualsevol cas, Fernández va posar de manifest que aquestes reivindicacions també aniran en benefici de les persones que acudeixin a cribrar-se. Per tot plegat, com a entitat sense ànim de lucre que col·labora amb el Govern, va recordar la importància de practicar la TMA en cas de sospita d’infecció. “És una prova gratuïta que pot evitar un mal a la salut de qualsevol”, va afirmar.



De fet, com a anècdota simpàtica, durant aquests dies l’stop lab llueix dibuixos infantils de decoració nadalenca que donen un caliu especial a l’aparcament de Prat de la Creu. Així doncs, el personal lliura als nens un dibuix la primera vegada que passen a fer-se la TMA pel contacte amb algun positiu i els infants el tornen pintat la segona vegada que van a fer de nou el test. A més, altres decoracions han estat portades per infants per entregar als professionals que fan les proves.



En darrer lloc, Benazet va informar ahir que a l’stop lab mòbil de Canillo s’han realitzat 124 proves des de dilluns mentre que en el cas del cribratge escolar s’han realitzat 607 proves aquesta setmana sense detectar cap positiu.