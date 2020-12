Govern adquireix 1.100 noves dosis de la vacuna contra la grip

Es repartiran entre les farmàcies

Actualitzada 10/12/2020 a les 20:07

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha adquirit 1.100 noves dosis de vacunes contra la grip, que se sumen a les 9.000 que es van comprar a l'inici de la campanya, per tal de repartir-les entre les farmàcies. Les autoritats sanitàries han considerat que amb aquest increment es podrà arribar a més població de risc, així com a altres persones que no formen part dels grups però es volen posar la vacuna en una farmàcia.



El ministeri ha recomanat a aquells que formen part dels grups prioritaris, especialment els majors de 65 anys, que demanin cita el més aviat possible per vacunar-se. En aquest sentit, s'ha recordat que els majors de 65 anys no necessiten vacuna, mentre que la resta de col·lectius, tot i també ser gratuïta per a ells, han de demanar primer la recepta al seu metge de capçalera.



Des de l'inici de la campanya s'han administrat un total de 7.946 vacunes.