Encamp multarà amb 150 euros als propietaris de gossos incívics

En cas de reincidència, la sanció serà de 300 euros

Actualitzada 10/12/2020 a les 19:41

Martí Pons Encamp

El comú d'Encamp ha aprovat una modificació de l'ordinació per la tinença de gossos amb sancions més dures als propietaris infractors. La nova ordinació contempla sancions de 150 euros la primera vegada i 300 euros en cas de reincidència. Ara, la multa era de 60 euros. A més a més, la normativa contempla que els propietaris hauran de ruixar amb aigua un cop els animals hagin fet les pertinences. A més, quedarà prohibit orinar a les voreres i al mobiliari urbà. La cònsol major, Laura Mas, ha recordat aquesta tarda en sessió de comú que la parròquia disposa de diversos pipicans perquè els propietaris puguin dur els animals allà. De fet, es preveu la construcció d'un nou espai per a gossos al carrer de la Vena.



La mesura ha estat aprovada per tots els consellers. Des de la minoria, asseguren que l'ordinació és una manera de fer pedagogia i sancionar als propietaris incívics i no als que són responsables.



La corporació, a més, ha informat que s'incorporen dos agents encarregats de controlar el comportament dels propietaris i que, juntament amb els banders i la resta d'agents comunals, hi haurà vigilància a tota la parròquia durant els set dies de la setmana. També s'està analitzant la possibilitat d'instal·lar càmeres de vigilància per detectar els infractors.

