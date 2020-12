El testaferro de Zaplana va enviar 117.000 euros de Ginebra a Andorra

L'exministre del PP hauria rebut els diners procedents d'un compte de BPA

Actualitzada 10/12/2020 a les 10:53

Redacció Andorra la Vella

El presumpte testaferro de l'exministre de Treball del Partit Popular espanyol Eduardo Zaplana, hauria enviat des de Ginebra a un compte bancari de Banca Privada d'Andorra un total de 117.000euros, segons publica avui el mitjà de comunicació "El Confidencial". L'Agència Tributària d'Espanya està duent a terme una investigació per blanqueig i evasió de capitals, anomenada "Charisma", i han reconstruït les passes de Joaquín Barceló Llorens, testaferro de Zaplana, que va ser detingut l'any 2018 per la guàrdia civil juntament amb l'exministre en el marc de l'"Operació Erial", que investigava el polític per presumpte cobrament de comissions en concursos de parc eòlics i centres d'inspecció de vehicles.



Barceló, segons "El Confidencial", hauria dipositat fons d'origen desconegut en el banc UBS de Ginebra sota una societat instrumental i posteriorment hauria fet una transferència de 87.000 euros a un compte de BPA amb el concepte "Joaquim". Aquesta operació es va repetir l'any 2016 i segons el sumari de la investigació, els diners es retiraven en efectiu i es transportaven per carretera fins a arribar a l'exministre.

