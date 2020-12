El govern francès es torna a negar a obrir les estacions

Actualitzada 10/12/2020 a les 05:49

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El debat sobre l’obertura de les estacions d’esquí franceses va arribar dimarts a l’Assemblea Nacional, quan el diputat socialista per l’Alta Garona Joël Aviragnet va convidar el secretari d’Estat de Turisme del govern gal, Jean-Baptiste Lemoyne, “a reconsiderar la decisió de tancar els remuntadors de les pistes d’esquí i a permetre l’obertura total de les estacions de muntanya, proporcionant òbviament un protocol sanitari estricte i protector, que seria totalment aplicable en estacions petites com les que existeixen als Pirineus”.



Una petició que Lemoyne va refusar en la seva resposta. “En una lògica preventiva, per evitar haver d’obrir i després tancar les estacions durant la temporada, el cap d’Estat ha indicat que no obriríem, per Nadal, els remuntadors, que òbviament constitueixen un factor d’atractiu de les estacions”, va recordar el secretari d’Estat de Turisme, que va afegir que “de la mateixa manera que un carrer atrau menys gent quan els seus negocis es tanquen, un remuntador implica, per definició, atès l’atractiu de l’esquí de muntanya, molta barreja. Això és el que volem evitar”. Lemoyne va advertir en la resposta que “volem preservar el gruix de la temporada, que té lloc especialment pels volts de les vacances de febrer i fins al març, cosa que significa que cal ajornar l’obertura”.



Aviragnet, que també ha entrat a l’Assemblea Nacional una pregunta per escrit dirigida al ministre d’Economia, Bruno Le Maire, sobre la negativa a obrir les estacions, va lamentar la resposta del secretari d’Estat. “No poso en dubte les dades epidemiològiques. Simplement emfatitzo que seria molt possible, en alguns petits centres turístics del Pirineu, aplicar protocols sanitaris. Agafo l’avió regularment i puc donar fe que, als aeroports o en avions, els passatgers es queden un al costat de l’altre molt més temps que a les estacions i als remuntadors”.