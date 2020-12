El comú es reuneix amb el sector turístic per analitzar els escenaris durant l'hivern

Francesc Camp ha recordat que encara no hi ha data d'obertura de les estacions i que entenen el neguit que provoca aquesta incertesa

Actualitzada 10/12/2020 a les 17:37

Redacció Andorra la Vella

El comú de Canillo s'ha reunit aquesta tarda telemàticament amb diferents representants del sector turístic de la parròquia per explicar i analitzar els diversos escenaris davant l'ajornament d'obertura de les estacions d'esquí. El cònsol major, Francesc Camp, i el director general de Grandvalira Ensisa, David Hidalgo, han exposat la situació de la temporada d'hivern arran de la pandèmia i s'han compromès a informar de totes les novetats que rebin. Hidalgo ha explicat la predicció meteorològica a llarg termini, el pla de producció de neu, les principals novetats de la campanya 2020-21 de Grandvalira, i les mesures de prevenció i seguretat per fer front a la Covid, ja sigui per a l’arribada de clients com pels mateixos empleats de l’estació. El cònsol major ha recordat que encara no hi ha una data establerta per a l'obertura de les pistes, que les converses entre el Govern i els països veïns “són permanents” i que entenen el neguit que provoca aquesta incertesa i més a Canillo, "una parròquia en la qual habitualment tenim una forta dependència del sector de la neu".



El coordinador del departament de Dinamització Turística i Cultural del Comú de Canillo, Francesc Oriol, també ha participat en la trobada per presentar el programa d’esdeveniments i activitats pels mesos de desembre, gener i principis de febrer i que compta amb el consentiment de les autoritats sanitàries. Un calendari d’hivern amb concerts, el tradicional pessebre, la caseta dels follets al Pare Noel, diverses mostres de curtmetratges i concursos entre altres.