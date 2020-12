Condemnat a tres anys de presó condicional per simular el robatori del cotxe

Actualitzada 10/12/2020 a les 06:31

El Tribunal de Corts va notificar ahir la sentència que condemna a tres anys de presó condicional el principal acusat d’haver simulat el robatori d’un vehicle per estafar una companyia asseguradora. Els magistrats consideren que l’home, resident a la Cortinada, és responsable d’un delicte major d’estafa per una quantitat superior a 6.000 euros en haver demanat a un veí de la zona que amagués el seu cotxe d’alta gamma per poder cobrar els 48.747 euros de l’assegurança a tot risc que tenia contractada. Quant al segon processat, que és considerat còmplice del delicte, ha estat penat amb divuit mesos de presó condicional per haver col·laborat amb l’acusat principal i haver amagat l’automòbil en un garatge llogat. Així, ambdós condemnats també hauran d’abonar una indemnització a la companyia d’assegurances de 37.747 euros. Els fets van tenir lloc l’estiu del 2008, quan l’acusat va marxar de vacances amb la família.