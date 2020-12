Un audiovisual narra com els joves del país han viscut la pandèmia

'Altaveu Jove', que es presenta demà a la tarda al Teatre Comunal, ha rebut el suport del comú de la capital

Actualitzada 09/12/2020 a les 15:22

Redacció Andorra la Vella

El Teatre Comunal acollirà demà a les 19.30 h l'estrena del reportatge Altaveu Jove, un projecte audiovisual realitzat per Elisabeth Almiñana que narra com els joves del país han viscut la pandèmia i el confinament. L'autora ha desenvolupat aquesta iniciativa com a representant juvenil d'Andorra al Congrés dels Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa, organisme que des del 2014 convida representants juvenils de cada Estat membre a les sessions que celebren dos cops a l'any per apropar els joves a la política.



El reportatge s'ha fet arribar a l'organisme per oferir el testimoni de la situació de l'emergència sanitària amb la mirada dels joves d'Andorra. En aquest sentit, Almiñana exposa que aquesta iniciativa també té per objectiu fer visible la diversitat i combatre els prejudicis que hi sol haver al voltant dels joves.



Altaveu Jove ha rebut el suport econòmoic i d'orientació i assessorament del Servei de Joventut del comú d'Andorra la Vella i del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra. La projecció es farà simulatàniament en streaming a través del canal de Youtube del departament de Joventut. Al Teatre, l'aforament serà molt restringit. Almiñana hi assistirà de manera telemàtica mentre que a l'acte hi haurà el conseller d'Esports i de Joventut, Alain Cabanes, que ha ressaltat que "col·laboracions com aquesta són essencials per oferir una plataforma per poder escoltar la veu dels joves i al mateix temps conèixer-ne l'opinió sobre qüestions que els afecten". També hi seran presents la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, la síndica Roser Suñé, el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i Mario Giménez, en representació del FNJA.