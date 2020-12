El sector convoca una concentració per diumenge a les 11 hores a l’escola d’esquí de Pal

Treballadors de la neu reivindiquen ajudes Un canó generant neu artificial en una estació del país. Fernando Galindo

Actualitzada 09/12/2020 a les 06:04

Anna Ribas Andorra la Vella

El sector de la neu ha estat l’últim a mobilitzar-se per reclamar més ajuts. Després de les manifestacions dels bars, ara treballadors de les estacions d’esquí han convocat una concentració per diumenge a les 11 hores davant de l’escola d’esquí de Pal a la qual estan convidats els treballadors de tots els dominis. La intenció del col·lectiu és exposar la situació en la qual es troben, ja que cal recordar que les estacions van tancar a mitjan març i no obriran fins a principi de gener. Aquest fet ha provocat que molts dels monitors i altres professionals es trobin en una situació límit perquè, si bé la seva feina està lligada a una temporalitat molt marcada, amb la Covid han perdut uns mesos molt valuosos.



Així ho va exposar Carles Iriarte, president de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí, que va indicar que aquests treballadors es consideren “fixos discontinus” i que, per tant, “estem treballant sempre que l’empresa està oberta”. “A final de la temporada passada ja vam dir que els monitors d’esquí i els treballadors de pistes que vam haver de plegar uns mesos abans hauríem d’haver tingut accés a les ajudes”. Tot i això, no han tingut accés a l’ERTO i a hores d’ara des de l’associació estan recomanant als professionals que s’apuntin al servei d’Ocupació per poder optar a algun tipus d’ajuda.



Onze mesos sense cobrar

L’associació no té res a veure amb la mobilització que s’ha previst per diumenge. De fet, a hores d’ara estan “a l’expectativa” i esperen que es facin públics els motius i objectius d’aquesta concentració. “Suposem que va per la no obertura de pistes”, va apuntar Iriarte, que va voler remarcar que “tenim constància de gent que no treballa des del març i que s’hagi aturat l’obertura de pistes implica que no cobrarà fins al febrer”.

En aquesta línia, va insistir que “fa anys que treballem perquè la professió permeti viure i no només sobreviure, perquè hem de vetllar perquè la gent que té fills i paga lloguers o hipoteques pugui tenir una vida digna, hi ha molta gent que ho està passant malament”. I va destacar que el fet d’obrir tan tard els influirà negativament en l’àmbit econòmic, ja que, segons va exposar, “perdrem part del sou, com ara el que es guanya pel pont de la Puríssima o per Nadal, no hi ha tanta afluència turística al gener”. “Es treballa amb grups i escoles i dubtem de tenir la mateixa gent i els grups d’escolars espanyols que teníem per a les setmanes blanques arran de les restriccions de mobilitat i de la pandèmia”, va afegir.

Paral·lelament va confessar que una de les pors més grans del sector és que passi com a l’hivern de l’hemisferi sud, on “moltes estacions no van arribar a obrir i moltes ho van fer de manera limitada només per a la gent del país”. I va considerar que els grups de famílies els podrien ajudar a sobreviure si no arribessin els grups d’escolars francesos i espanyols que acostumen a venir al Principat durant la setmana blanca per gaudir de les pistes.



Ajudes selectives

Un dels motius que ha fet esclatar la mobilització per part dels monitors i treballadors de la neu ha estat el fet que el Govern hagi decidit posar-se en contacte amb la Creu Roja i Càritas per tal de coordinar les ajudes que els temporers puguin requerir. Així ho van comentar fonts properes als organitzadors de la concentració, que van precisar que aquest fet ha actuat com a detonant, ja que per als treballadors del país no s’ha previst cap ajuda.



L’ajornament de l’obertura de les pistes i dels negocis associats ha deixat aturats alguns dels contractes dels temporers que habitualment arriben a Andorra amb un precontracte. Una fórmula habitual per als temporers, que acaben de formalitzar i regular la situació un cop arriben al país per tal d’obtenir el permís de residència i treball. Des de l’Associació d’Andorra de Monitors d’Esquí, però, van considerar que és “correcte” que Govern ajudi d’alguna manera els temporers perquè “no se’ls pot deixar abandonats i han de poder viure i tenir un sostre i menjar”. L’Associació de Professionals de l’Esquí i Disciplines Associades tampoc tenia constància de la concentració.