Rossell i el ministre d'Interior espanyol tracten l'acord de seguretat per a la Cimera Iberoamericana

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, s'ha reunit avui telemàticament amb el seu homòleg espanyol, Fernando Grande-Marlaska, per tractar diversos aspectes de col·laboració entre Andorra i Espanya. En aquest sentit, els ministres han tractat l'acord de seguretat en la celebració de la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de Govern que el Principat té previst acollir de manera presencial a l'abril sempre que la situació epidemiològica ho permeti. Rossell i Grande-Marlaska han compartit el treball que s'està duent a terme entre els cossos de seguretat dels dos països per garantir el bon desenvolupament d'aquest fòrum internacional.



Josep Maria Rossell també ha volgut aprofitar la torbada telemàtica per agrair al govern espanyol el seu suport durant el confinament de la primera onada de la pandèmia, quan es va assimilar Andorra a les comarques veïnes pirinenques, i ha explicat la decisió de posposar fins al gener l'obertura de les estacions d'esquí i han compartit les estratègies d'hivern i els efectes de les restriccions de mobilitat per a la ciutadania i per a l'economia d'ambdós països.