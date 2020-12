Inspecció al Punt de Trobada per entregar les claus

Els gestors, els propietaris i els advocats fan el reconeixement de les instal·lacions aquest matí

La batlle, la família Cachafeiro, la família Mallol i els representants legals de totes les parts estan fent aquest matí una inspecció de reconeixement de les instal·lacions del Punt de Trobada abans de concretar l'entrega de claus per comprovar que tot estigui en ordre i en funcionament. La revisió és el procés habitual que es fa entre propietaris i llogaters previ al retorn d'un espai per verificar que es troba en l'estat acordat per tancar el final de la relació contractual.



L'entrega de claus que s'ha d'acabar avui és el final del procés judicial entre els gestors i la propietat que s'ha prorrogat durant anys des de que va finalitzar el contracte de lloguer i que ha acabat amb el desallotjament de l'establiment que regentava la família Cachafeiro. El Punt de Trobada va tancar al públic finalment el 22 de novembre després d'haver obert les portes l'agost del 1990.



L'edifici passarà a ser gestionat pel grup Pyrénées per instal·lar un Carrefour i diversos espais comercials per als quals ja ha començat la selecció de personal entre els exempleats del Punt de Trobada.