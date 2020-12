El ministre Eric Jover ha detallat que l'endarreriment es deu al volum de sol·licituds que ha rebut Treball i a "petites errades" de les empreses

Actualitzada 09/12/2020 a les 18:58

Redacció Andorra la Vella

El ministre portaveu, Eric Jover, ha reconegut aquesta tarda durant la roda de premsa posterior al consell de ministre que hi ha retards en el pagament d'alguns ERTO pel que fa al part que assumeix l'executiu. Jover ha especificat que el motiu és deu al fet que el departament de Treball ha rebut nombroses sol·licituds de suspensions temporals de contracte de treball i reduccions de jornada laboral durant el novembre després de l'anunci dels països veïns d'establir confinaments perimetrals i de "petits errors de les empreses" que havien tret els ERTO i que ara ho han hagut de tornar a aplica, i ha afrimat que el Govern està treballant per poder fer els pagaments el més aviat possible.



Més de 2.400 persones estan afectades per l'ERTO segons dades facilitades pel Govern a principis de novembre. En aquell moment, 1.315 assalariats es trobaven en suspensió temporal del contracte de treball mentre que 1.167 més estaven amb una reducció de la jornada laboral. Des de l'inici de la pandèmia, el Govern ha destinat 29 milions d'euros als ERTO i s'han entregat 38.071 prestacions, de les quals 31.327 s'han destinat a assalariats i 6.744 a autònoms.