Govern destina 147.000 euros a la Portalada en set mesos

L'executiu ha pagat aquest import pels treballs d'emergència fets entre abril i octubre d'aquest any

Actualitzada 09/12/2020 a les 10:07

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha destinat 147.236,87 euros als treballs de la zona de la Portalada en set mesos, entre abril i octubre d'aquest any, segons consta publicat avui al Butlletí Oficial del Principat (BOPA) en dues adjudicacions. La primera fa referència a les tasques d’assistència tècnica d’emergència designades a l'empresa Euroconsult per un import de 85.067,70 euros, mentre que la segona correspon als treballs fets per T. P. Unitas, que han costat 62.169,17 euros. L'import total que l'executiu ha pagat des de l'agost del 2019 fins a l'octubre del 2020 en aquests treballs d'emergència és de 564.905,12 euros.



Les dues adjudicacions es van fer de manera directa, després que en el BOPA del 12 d’agost es publiqués l’aprovació de l’estat d’emergència a la zona, i que va servir per a la contractació dels treballs i serveis necessaris per restablir la normalitat després del despreniment de pedres esdevingut el dia 10 d’agost. Entre altres intervencions, es va col·locar una malla electrosoldada al mur de taulons per reforçar les parets de la muntanya i que va permetre reduir el nivell de vigilància a la zona.