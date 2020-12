Enuig de comerços de l'Arieja per l'obertura amb Andorra

Actualitzada 09/12/2020 a les 06:28

Redacció Andorra la Vella

La decisió del govern francès d’aixecar les restriccions frontereres amb Andorra per permetre la circulació de vehicles de les regions de l’Arieja i els Pirineus Orientals no ha estat ben acollida pels comerciants de la zona, especialment d’aquells negocis catalogats com a “no essencials” i que han de romandre amb la persiana abaixada. El president del sector tabaquer de l’Arieja, Gérard Maury, es va mostrar disconforme amb la mesura aplicada per l’executiu gal i que està en vigor des de dissabte passat. En aquest sentit, Maury va acusar el president de l’Elisi i alhora Copríncep francès, Emmanuel Macron, d’haver “inclinat la balança cap a Andorra”. Per aquest motiu, establiments comercials com perfumeries, botigues multimèdia o de roba consideren que existeix un greuge comparatiu perquè estan perdent una clientela que es desplaça fins a Andorra per consumir.

#2 Natalia

(09/12/20 08:14)



#1 Rien à déclarer

(09/12/20 07:42)