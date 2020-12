Decoració infantil a l'Stop Lab

Els infants porten dibuixos nadalencs al personal que fa les TMA

Actualitzada 09/12/2020 a les 13:44

Redacció Andorra la Vella

L'Stop Lab del pàrquing de Prat de la Creu llueix dibuixos infantils de decoració nadalenca que donen un caliu especial als espais habilitats per fer les proves de la Covid-19 que gestiona la Creu Roja. El personal lliura als nens un dibuix la primera vegada que passen a fer-se la TMA pel contacte amb algun positiu i els infants els tornen colorejats la segona vegada que van a fer de nou el test. Altres decoracions han estat portades per infants per entregar als professionals que fan les proves.