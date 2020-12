Absolt el conductor d'un autobús d'haver agredit un jove

Actualitzada 09/12/2020 a les 06:27

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El conductor d’un autobús de la Cooperativa Interurbana ha estat absolt pel Tribunal de Corts de les contravencions penals de maltractament i de danys dolosos a un menor, després que la Fiscalia decidís retirar els càrrecs. Els fets van passar el 14 de gener de l’any passat quan l’home, un resident equatorià, feia la línia des de l’escola de la Margineda fins al Pas de la Casa.



Pels volts de les 16.10 hores, quan va iniciar la marxa amb tota la comitiva d’autobusos escolars que sortien cada dia d’aquell lloc, va ser avisat per dos estudiants, que es trobaven a l’interior del vehicle, perquè parés per esperar un altre alumne que arribava amb una mica de retard. En aquells moments i quan el vehicle ja circulava, el noi va arribar. Mentre els companys discutien amb el conductor demanant-li que aturés el vehicle, l’estudiant que venia amb retard es va posar a la cantonada davantera de l’autobús amb la finalitat de parar-lo.



Per Corts, “no consta acreditat que el conductor veiés que l’alumne estava en aquell lloc, com tampoc que li donés voluntàriament algun cop amb el vehicle, ni menys que li malmetés el mòbil amb la correcta acció de sortir de l’estacionament”.



La Fiscalia, després de realitzada la prova oral, no va formular acusació per les múltiples contradiccions existents en les versions d’uns i altres interventors i per la impossibilitat del conductor de l’autobús de poder veure l’estudiant que volia pujar, en trobar-se aquest en un angle mort de visió amb els seus amics distraient-lo i increpant-lo.

#1 Imbécils

(09/12/20 08:09)