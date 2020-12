Absolt l'advocat acusat de fotografiar els Pujol a la Batllia

La fiscalia demanava 3 anys de presó per captar la imatge a la seu judicial

El Tribunal de Corts ha absolt l'advocat Toni Riestra acusat de fotografiar els germans Pere, Oleguer i Jordi Pujol fill i el seu advocat familiar, Albert Carrillo, a un passadís de la Batllia. Els magistrats rebutgen la petició de la fiscalia que havia sol·licitat una condemna de 3 anys de presó i 5 d'inhabilitació per al lletrat per haver captat la imatge dels denunciants mentre esperaven a la segona planta de l'antiga seu judicial l'agost del 2014 per fer el tràmit de presentació d'una denúncia per revelació de secrets bancaris.



El fiscal general, Alfons Alberca, va argumentar durant el judici del 14 d'octubre passat que la pericial de les càmeres de seguretat de la Batllia que va fer la policia demostrava que l'advocat processat era l'única persona que estava al passadís i que tenia l'angle per fer la foto que va ser publicada al diari El Mundo el setembre del 2014. I va considerar que fer la foto i facilitar-la a una tercera persona va constituir una vulneració de la intimitat dels germans Pujol i el seu lletrat per als que sol·licitar una indemnització total de 24.000 euros que havia de pagar Riestra pel perjudici causat.



L'advocat dels denunciants va demanar 2.000 euros per a cadascú pel dany sofert al·legant que fins al moment de la publicació de les imatges eren persones sense cap vinculació pública. Riestra, que es va defensar ell mateix, va negar ser l'autor de la imatge i es va negar a contestar les preguntes del fiscal.

