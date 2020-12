Actualitzada 08/12/2020 a les 06:42

La plaça del Prat de Call acollirà avui a les dotze del migdia la representació de L’última ossa d’Ordino. Els tres dies de dol nacional van fer que s’ajornés la funció que estava programada per diumenge passat. Les mesures de seguretat per la crisi sanitària faran que sigui una edició peculiar amb la plaça del Prat de Call com a nou escenari en lloc dels jardins d’Areny-Plandolit.