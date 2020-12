La policia deté un jove per amenaçar els agents durant una festa a Encamp

El cos d’ordre va arrestar un home per donar un cop de puny a un company de feina

Actualitzada 08/12/2020 a les 06:40

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir la matinada de dissabte un jove de 29 anys per amenaçar i resistir-se als agents del cos de seguretat. Els fets van tenir lloc a Encamp en el transcurs d’una festa privada en un apartament. Segons van informar, els agents van ser requerits per un veí de la zona per l’enrenou que estaven causant i en arribar al domicili un dels integrants del grup va mostrar una reacció desproporcionada vers els agents en el moment del control, motiu pel qual va ser arrestat.



La resta dels joves van ser sancionats per no complir el decret del Govern per evitar la propagació del coronavirus en ser més de quatre persones que no formaven part del mateix grup de convivència. Els agents de la policia realitzen controls constants en festes particulars per les constatacions dels veïns, les quals amb l’arribada dels temporers s’han incrementat.



Aquesta és una de les actuacions que figuren al balanç de detencions que el cos d’ordre va realitzar la setmana passada, en el qual es va arrestar un total de deu persones. Entre les més destacades es troba el control d’un home de 33 anys per ocasionar lesions a un company de feina. L’agredit, que es trobava a l’hospital en el moment que va efectuar la denúncia, va rebre un cop de puny després de mantenir una discussió verbal amb el detingut, que li va ocasionar lesions “de caràcter greu”. La policia també va arrestar una parella a Escaldes-Engordany per agredir-se mútuament i consumir cocaïna.



Quant a les detencions per delictes contra la seguretat en el trànsit, els agents van controlar sis persones. La taxa d’alcoholèmia més alta registrada la darrera setmana va ser la d’un home de 52 anys que dilluns passat al vespre va donar un resultat positiu de 2,80 grams d’alcohol per litre en sang.