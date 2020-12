Més de 2.500 firmes perquè obrin les pistes per a residents

Una ciutadana promou una recollida de signatures perquè les estacions comencin la temporada

Actualitzada 07/12/2020 a les 10:46

Redacció Andorra la Vella

Una recollida de firmes impulsada per una ciutadana ahir reclama l'obertura de les estacions per als residents acumula 2.541 signatures aquest matí. La petició a la plataforma change.org està adreçada al Govern i als dominis esquiables i argumenta que els subscriptors entenen la situació generada per la pandèmia, la lluita que s'ha de mantenir plegats contra el virus i les negociacions que es mantenen amb els països veïns però que "la lleialtat vers els estats que sempre ens donen suport no hauria de perjudicar als ciutadans d'Andorra durant les festes nadalenques".



La impulsora de la iniciativa popular afirma que hi ha molts amants de la neu i de les muntanyes que aprofiten els dies de Nadal per esquiar en família i en particular "aquest any que els parcs estan tancats" i per això demanen "tenir l'oportunitat d'esquiar a les nostres estacions" i l'inici de la temporada als camps de neu per als residents andorrans.

