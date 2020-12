Les matriculacions cauen un 16% al novembre

El descens acumulat d'aquest any supera el 20%

Redacció Andorra la Vella

Les matriculacions de vehicles continuen a la baixa i les 325 registrades al novembre representen una disminució del 16,1% respecte el total del mateix mes del 2019 quan es van tancar 387 operacions, segons ha publicat Estadística. El descens acumulat d'aquest any se situa en un 20,6% ja que des del gener fins al novembre hi ha hagut 3.287 matriculacions davant de les 4.139 tancades en onze mesos de l'any anterior.



L'única dada positiva és l'augment de les transaccions de motos i ciclomotors que creixen un 6,1% al novembre, amb 52 unitats, mentre que camions i camionetes cauen un 29,3% i els turismes un 18,2% en passar de 285 a 233, segons el recull del departament d'Estadística. L'anàlisi de les matriculacions per tipus d'energia mostra un augment dels vehicles híbrid de gasolina tant endollables, que passen d'1 a 12, com no endollables amb 19 operacions davant les 3 de fa un any. La reducció de les vendes de vehicles de gasoil frega el 30% i la dels de gasolina es queda en el 23,1%.