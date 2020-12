El comú recorda l'obligatorietat de treure la neu dels carrers

La corporació ha repartit en domicilis i comerços díptics amb els protocols que cal seguir després d'una nevada

Actualitzada 07/12/2020 a les 17:17

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Encamp ha endegat una campanya per recordar als ciutadans que tene l'obligació de netejar carrers i voravies de la neu acumulada. La iniciativa, sota el lema "Entre tots, surt millor", es basa en l'entrega a domicilis i comerços d'uns díptics informatius amb els protocols i les obligacions que s'han d'efectuar en un termini màxim de 12 hores després de les nevades, així com la de no aparcar. a la via pública.



El comú també posa a disposició dels veïns sacs de sal a 4 euros i ha engegat un sistema d'alerta per missatge de text a través del qual s'avisa d'incidències o previsions de fortes nevades. La subscripció és gratuïta i es pot fer omplint una butlleta a les oficines comunals. El conseller d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura, André Riba, ha explicat que "volem assegurar una bona mobilitat després de les nevades" i ha recordat que la clau per aconseguir-ho és la col·laboració ciutadana.