Actualitzada 07/12/2020 a les 06:35

Cultura va adjudicar dimecres passat els treballs de digitalització i indexació dels fons documentals de l’Arxiu i la Biblioteca Nacional. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Dinser Andorra per un import total de 20.096,5 euros. L’adjudicació té com a objectiu la continuació del programa de digitalització del patrimoni documental i bibliogràfic del país, per a la preservació, consulta i difusió dels documents.