Detingut per amenaçar la policia durant una festa

Deu persones han estat arrestades entre el 30 de novembre i el 6 de desembre

Actualitzada 07/12/2020 a les 12:45

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir el dissabte de matinada un jove de 29 anys per amenaçar i resisitir-se als agents del cos de seguretat. Els fets van passar a Encamp, quan la policia va ser requerida en un domicili particular on s'estava celebrant una festa amb moltes persones. El jove detingut formava part d'aquesta aglomeració de gent i va mostrar una reacció desproporcionada vers els agents en le moment que aquests el van intentar controlar. Aquesta és una de les deu detencions que s'han efectuat durant la darrera setmana, del 30 de novembre al 6 de desembre.



Els agents també van arrestar dissabte al vespre un home de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral, concretament per ocasionar lesions a un company de feina. L'agredit, que es trobava a l'hospital en el moment que va efectuar la denúncia, va rebre un cop de puny després d'una discussió verbal amb el detingut, que li va ocasionar lesions "de caràter greu". La policia també va detenir una parella a Escaldes-Engordany per agredir-se mútuament. La dona de 25 anys i l'home de 27 van ser arrestats en una habitació d'una residència, on els agents també van oder constatar que havien estat consumint cocaïna, fet pel quals se'ls va detenir com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic i contra salut pública.



Els agents també van detenir sis persones per conduir sota els efectes de l'alcohol i/o les drogues entre el 30 de novembre i el 6 de desembre. La taxa d'alcoholèmia més alta registrada la darrera setmana ha estat la d'un home de 52 anys que dilluns pels volts de les 20 hores va donar 2,80 grams per litre en sang (g/l). La policia també va detenir un resident de 54 anys que va ser aturat per una infracció en el codi de circulació i que conduia amb una taxa d'alcoholèmia d'1,95 g/l, així com una dona de 48 anys que dilluns al vespre va causar un accident amb danys material i va donar 1,74 g/l i dos residents que la matinada de dissabte a diumenge van ser enxampats amb taxes d'1,20 g/l i 1,19 g/l gràcies als controls de la campanya que la policia està duent a terme fins al 3 de gener. Així mateix, un jove de 18 anys va ser detingut en donar positiu en la prova de drogues i dur 0,7 grams de marihuana.