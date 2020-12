Catalunya veu "la possibilitat" d'equiparar Andorra i l'Alt Urgell

El conseller Miquel Sàmper reitera que es prendrà la decisió sobre l'aixecament de les restriccions "el més aviat possible"

Actualitzada 07/12/2020 a les 12:30

Redacció Andorra la Vella

La Generalitat de Catalunya continua estudiant la petició d'Andorra perquè s'equipari el Principat amb la regió sanitària de l'Alt Urgell i es puguin aixecar les restriccions de mobilitat amb aquesta comarca, segons ha manifestat el conseller d'Interior en la compareixença d'aquest matí. Miquel Sàmper ha afirmat que "existeix la possibilitat" d'acceptar aquesta demanda i que es tractarà en el Procicat, el pla de Salut i Interior que avalua la pandèmia, "per tenir resposta el més aviat possible".



Sàmper ha explicat que la qüestió es va tornar a tractar en les reunions que ell va mantenir la setmana amb el ministre d'Interior, Josep Maria Rossell, i de la consellera de Salut, Alba Vergés, amb el ministre Joan Martínez Benazet. El conseller català ha assenyalat que "s'està treballant" en la sol·licitud del Govern de configurar com única comarca l'Alt Urgell i Andorra perquè "hi ha molta interacció laboral i social" i ha precisat que el fet que avui Catalunya no hagi avançat de tram a la fase 2 que permet la mobilitat dins d'una comarca "ha ralentitzat" la necessitat de respondre ja la petició.



El govern català ha informat avui que la situació epidemiològica es manté estable amb una taxa de reproducció que frega l'1 i tots els responsables de Salut i Interior han indicat que s'avaluen cada dia els indicadors per decidir si s'aixequen restriccions abans del calendari fixat. I han indicat que els plans per a Nadal estan subjectes a revisió si la situació empitjora i que la planificació general contempla que es poden eliminar mesures en algunes comarques específiques i mantenir-les en unes altres.

