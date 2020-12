A la banqueta per 80 euros

El Tribunal de Corts condemna un home que va ser denunciat pel comú d’Escaldes per no haver pagat en quatre ocasions el tiquet d’aparcament.

Actualitzada 07/12/2020 a les 06:39

Lorena Giménez Andorra la Vella

Un home acaba a la banqueta dels acusats a la seu de la Justícia per haver evitat pagar en quatre ocasions l’import per estacionar en un aparcament comunal d’Escaldes-Engordany utilitzant la tècnica del trenet. La corporació va decidir denunciar-lo en veure a través de les càmeres de seguretat com l’acusat s’aproximava al vehicle que tenia al davant per evitar que la barrera de seguretat s’abaixés i sortia de l’aparcament sense pagar l’import de l’estacionament.



Els fets van tenir lloc el 18 d’octubre de l’any passat quan, segons va explicar el processat, no va validar el tiquet de l’aparcament, que ascendia a cinc euros perquè vivia una situació econòmica complicada. Va ser en aquell moment en què des de la corporació es van adonar que no era la primera vegada que realitzava aquesta pràctica per evitar pagar l’aparcament, la qual també va realitzar el dia 16 i 18 d’agost i el 19 de setembre del 2019. Així doncs, l’administració comunal va decidir interposar la denúncia reclamant l’abonament de 76,40 euros pel perjudici causat a l’administració comunal.



Malgrat que l’home va pagar l’import que demanava el comú durant el període d’instrucció del cas, la fiscalia va qualificar els fets com un delicte constitutiu de la contravenció penal d’estafa i va sol·licitar el pagament d’una multa de vuitanta euros i de les despeses processals causades, tenint en compte el valor del perjudici causat i al fet d’haver estat ja abonat l’import, motiu pel qual el ministeri públic considera que no és necessari efectuar cap pronunciament en matèria de responsabilitat civil. Així doncs, el Tribunal de Corts va dictar la sentència el passat sis de novembre en la qual condemnava el processat a efectuar el pagament de la sanció i dels costos del procés judicial.