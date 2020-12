Paternitat de la zona franca

L’UPA reivindica el projecte de la zona franca i retreu al Govern que pagui un estudi a una empresa perquè ells estaven disposats a entregar el seu estudi sense demanar res a canvi. Un estudi que, asseguren, estava “molt detallat i estudiat amb precisió”.

El L'UPA que va encapçalar l'advocat Alfons Clavera com a candidat a cap de Govern va ser una candidatura feta amb poc temps. No se n’amaguen d'aquest primer round en què va revalidar el triomf de Demòcrates i admeten que els va faltar temps per donar-se a conèixer i exposar el seu projecte. Però hi ha un tema que per als candidats de l'UPA és intocable i defensaran aferrissadament. Va ser la seva proposta estrella, la creació d'una zona franca a Andorra, una idea enginyosa per regenerar l'economia i buscar alternatives a un sistema que grinyola mentre no arriben diners