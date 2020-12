Canillo inaugura el pessebre amb 200 figures pels carrers

El recorregut recrea 30 escenes i estarà exposat fins al 31 de gener

Actualitzada 06/12/2020 a les 14:41

Redacció Andorra la Vella

Els carrers de Canillo tornen a lluir des d'avui les 200 figures de mida real del pessebre tradicional que per 12è any decora el poble. Els visitants poden contemplar tres figures noves d'un pescador, una dona que beu aigua en una font i una mare amb el nadó. El pessebre recrea 30 escenes on es representen el Betllem o l'adoració dels Reis Mags o oficis tradicionals canillencs.



Les escenes estan repartides per diferents indrets de Canillo i permeten fer un recorregut pels carrers que llueixen amb motius de decoració nadalenca. L'exposició estarà als carrers fins al 31 de gener.

