Treball investiga l'acomiadament col·lectiu d'empleats d'Andbus

Inspecció vol més informació sobre els ingressos i les despeses de la companyia per saber la viabilitat de l’amortització de contractes

Actualitzada 05/12/2020 a les 06:16

Martí Pons Andorra la Vella

El departament de Treball està investigant l’acomiadament d’una part de la plantilla que vol efectuar la companyia Andbus. Inspecció ha sol·licitat més informació a l’empresa pel que fa als ingressos i despeses, per tal que es pugui autoritzar la sortida dels treballadors de manera justificada. Això fa que almenys durant els pròxims quinze dies no hi hagi una resolució definitiva, tot i que la intenció era efectuar les amortitzacions dels contractes ahir. La decisió de la direcció preveu que afecti fins a un total de 27 persones, tot i que encara s’ha d’acabar de determinar.



La crítica situació que està vivint l’empresa des de l’inici de la pandèmia fa que molts trajectes s’hagin vist reduïts. De fet, quantifiquen pèrdues de milers de viatgers en un únic cap de setmana. Consegüentment, la facturació ha patit una davallada molt important de fins al 80 per cent. Això ha comportat que la direcció de l’empresa hagi decidit amortitzar alguns contractes de treball que no només afectaran conductors. La intenció és prescindir de 17 xofers, cinc administratius i cinc treballadors que formen part de l’atenció al públic.



Cal recordar, però, que els responsables van posar sobre la taula una alternativa per evitar que hi hagués acomiadaments que passava per una reducció del sou, amb l’excepció dels que es troben amb la retribució mínima permesa. Després d’una votació per part del conjunt dels treballadors, aquesta va ser denegada, ja que es necessitava almenys el 80% dels vots a favor, quan en realitat es va obtenir una divisió gairebé a parts iguals per part de la plantilla. Això, segons ha pogut saber el Diari, ha generat molt neguit i inestabilitat entre el personal. Fins i tot, hi ha discussions internes i tothom es veu assenyalat en espera que hi hagi un veredicte ferm.



Amb tot plegat, tenint en compte la resposta dels empleats, la direcció ha decidit seguir endavant amb els seus plans inicials. Ara, però, cal esperar uns dies perquè Treball ha demanat més informació després que els portaveus de l’empresa hagin fet constar que hi hauria d’haver un canvi de plantejament, a part que s’assegurin que es pot fer un acomiadament col·lectiu. Cal tenir en compte que acabaria afectant un terç de la plantilla.



Des de la companyia van explicar al Diari que la decisió, com és òbvia, no és de bon gust i que malgrat que es parli de 27 treballadors, encara no està del tot clar. En aquest sentit, van considerar que parlar d’un nombre exacte sense que s’hagi valorat la nova informació l’únic que pot provocar és més nerviosisme i neguit entre els treballadors que estan pendents de si els afecta.



El que sí que en aquests moments ja és clar és la reducció i el canvi d’alguns dels trajectes. Aquesta decisió, ara per ara, arriba per consolidar-se, ja que els directius no veuen amb bons ulls el futur més immediat, i menys tenint en compte el que ha succeït durant el 2020. A més a més, l’empresa ha decidit reduir el nombre de vehicles i segons van explicar ja n’hi ha alguns que s’han venut i d’altres que es preveu que es posin a la venda.