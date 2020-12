La taxa de carboni inclou el combustible en gas

Actualitzada 04/12/2020 a les 06:32

Martí Pons Andorra la Vella

El Govern tirarà endavant la nova taxa de carboni tot i les crítiques dels empresaris del sector i s’aplicarà a tots els elements, incloent els que tenen forma de gas, com ara el butà, que generen emissions. El director de l’Oficina d’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, va explicar ahir en roda de premsa que l’objectiu final “és la reducció de gasos d’efecte hivernacle”.

El director va refermar la posició de l’executiu al·legant que l’increment impositiu serà menor que a Espanya i a França en els darrers anys. Aquest augment serà esglaonat a partir del 2022 i pretén afavorir el transport públic amb uns preus més competitius i atractius.



Miquel ho va explicar en compareixença per presentar dos nous reglaments dependents de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). Aquests són sobre les garanties d’origen de l’energia elèctrica i el Registre energètic nacional (REN). La seva finalitat és la d’afavorir la producció i utilització d’energies renovables per a la generació d’energia elèctrica i per a l’acreditació del seu origen.



El nou registre energètic, per la seva banda, tindrà la capacitat per centralitzar les quantitats d’energia tèrmica i elèctrica produïda, consumida, emmagatzemada, importada i exportada a Andorra. El director de l’oficina va explicar que això servirà per establir el balanç energètic des del punt de vista quantitatiu i proveir informació objectiva i transparent en relació amb els resultats de l’estratègia nacional. “Ens permet tenir una millor planificació i ens proporciona la capacitat d’expedir els certificats de l’origen de l’energia”, va relatar.