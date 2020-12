L'obertura de les pistes d'esquí s'ajorna al gener

El cap de Govern anuncia que la decisió ha sigut “difícil i dolorosa” però assegura que era necessària i que s’ha pres per “lleialtat”

Les estacions d’esquí estaran tancades, com a mínim, fins a principi del mes de gener. Així ho va anunciar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, en una roda de premsa en què va afirmar que la decisió ha sigut “difícil i dolorosa però necessària”, i va insistir que s’ha pres per “lleialtat” als països de l’entorn. “Som conscients de les conseqüències de la decisió però hem arribat a la convicció després de moltes consultes que és la millor opció, no només des d’una perspectiva sanitària, sinó també econòmica i social”, va assegurar. Espot va confessar que “ens ha tret la son prendre decisions d’aquesta envergadura, però és la nostra responsabilitat”, i va recalcar que “l’impacte econòmic i social de fer resistència i apartar-se del que segurament serà el concert europeu hauria estat molt pitjor que no pas el de la decisió que prendrem ara.



En el mateix sentit es va expressar el president d’Ski Andorra, Francesc Camp, que va considerar que “cal buscar un equilibri però sempre posant per davant l’evolució de la pandèmia”. “Esperem que a partir del mes de gener puguem rebre turistes i dins del context que tenim la situació sigui acceptable com a mínim per pagar les despeses”, va comentar Camp. De moment, les pistes d’esquí tampoc no s’han plantejat obrir zones concretes només per a residents. “Ara per ara no està sobre la taula i no ens volem precipitar, és una decisió que s’ha de valorar bé”, va indicar.



Conseqüències econòmiques

Davant del transcendent anunci, el màxim representant de l’executiu va demanar “comprensió” a les empreses i va reiterar que “som molt conscients de les conseqüències que això comportarà, però a vegades cal triar el mal menor”. En aquesta línia, Espot va afirmar que “evidentment i com no pot ser d’una altra manera el Govern i els set comuns estaran al costat de les empreses i dels professionals de la neu per transitar per aquest moment difícil”. Per ara, però, l’executiu no ha anunciat mesures concretes més enllà de les ja vigents per als sectors més directament afectats pel retard en l’obertura de les pistes d’esquí. “No ens hem endinsat encara en l’estudi d’ajuts concrets”, va indicar Espot, tot recordant la llei vigent que permet els ERTO entre altres mesures i prestacions, i que demà s’aprovarà el text que regularà aquesta i altres figures a partir de l’1 de gener.



El cap de l’executiu no va negar l’important impacte econòmic que la decisió tindrà per al país, i tot i no concretar cap estimació de pèrdues va recordar algunes dades com ara que el 34% dels turistes que visiten el país ho fan entre el desembre i el gener, i que el principal motiu és la pràctica de l’esquí. També va apuntar que suposa de manera directa el 20% del PIB i de manera indirecta fins al 40%, així com que el 43% dels assalariats del país depenen indirectament del turisme. “Amb aquestes xifres ràpidament s’arriba a conclusions numèriques que espanten una mica”, va admetre Espot.



L’anunci arribava després que Espanya decretés el confinament perimetral per Nadal que deixava sense turistes de l’Estat veí del sud durant les festes i que Catalunya decidís no passar de fase i allargar quinze dies més les mesures actuals per l’increment de casos al territori. Tot plegat deixa clar, en paraules d’Espot, que “la mobilitat per oci entre Andorra i Espanya no està ni molt menys garantida, més aviat al contrari”, un fet que referma el líder de l’executiu a insistir a la Generalitat perquè s’equipari el Principat a la zona sanitària de l’Alt Urgell.



La situació dels veïns del nord no és millor i de moment França manté el confinament fins al 15 de desembre. En aquest sentit, el demòcrata va emfatitzar que “la decisió que hem adoptat obeeix a la voluntat de ser lleials als països europeus, però sobretot a un país al qual devem molt com és França”. A partir de mitjan desembre, si res no canvia, els francesos podran visitar el Principat malgrat que no per esquiar. El cap de Govern va indicar que continuaran persistint per explicar la situació d’Andorra i va avançar que el dia 22 vinent es desplaçarà a París per parlar amb el primer ministre francès.



Pel que fa a les estacions, les catalanes han assegurat que no obriran el 9 de desembre com tenien previst després de l’increment de la taxa de reproducció i les franceses tampoc no ho faran fins al 20 de gener. En tot cas, i tenint en compte l’evolució constant de la pandèmia, el líder de l’executiu va declarar que les decisions preses s’aniran adaptant perquè “si una cosa ens ha ensenyat la Covid és que res no és inamovible”.

