Actualitzada 04/12/2020 a les 06:23

L’espectale itinerari ‘Fiers à Cheval’ recorrerà dilluns a la tarda, a partir de les 18.30 hores, l’avinguda Meritxell des del carrer de la Unió fins a la plaça Príncep Benlloch. La companyia francesa porta per quart any el muntatge protagonitzat per un grup de cavalls blancs.