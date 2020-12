Els nivells de confiança d'empreses i negocis se situen en mínims històrics

L’Enquesta de conjuntura de la Cambra posa en relleu el pessimisme del sector econòmic

Actualitzada 04/12/2020 a les 06:36

Eduard Piera Andorra la Vella

La confiança de les empreses andorranes durant el primer semestre del 2020 va patir una caiguda com no s’havia vist en 20 anys i es va situar en els valors més baixos des del 2010. Així ho reflecteix l’Enquesta de conjuntura econòmica que elabora la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, que parla de “mínims històrics” de la confiança de les empreses del país. No obstant això, la Cambra afirma que la ràpida reacció de l’executiu amb les mesures que es van implementar per tal d’ajudar l’economia davant les dràstiques mesures imposades per aturar la pandèmia de la Covid-19 van contribuir a esmorteir una caiguda que podria haver estat encara més acusada.



En el mateix document, l’ens desgrana la situació en diversos sectors econòmics del país. Pel que fa a l’industrial, l’informe afirma que aquest sector va patir una davallada de la facturació de prop del 36,5%. No obstant això, el sector es veu amb “optimisme moderat” i s’augura una recuperació progressiva de les xifres durant el segon semestre. Encara amb millors dades es troba la construcció, que malgrat la frenada inicial va ser el primer sector que es va tornar a posar en funcionament i que més ràpid es va recuperar.



Els sectors que registren pitjors dades, però, són el de l’hostaleria i el comerç minorista. Segons reflecteix el mateix text, la recuperació per part dels minoristes no va ser total, ans al contrari, ja que va ser de caràcter parcial i molt limitada i no s’ha acostat als nivells previs, ja que “la disminució interanual mitjana de la xifra de vendes en el comerç minorista ha estat del 25,5% el primer semestre de 2020”, segons l’informe.



La davallada va ser similar al sector hoteler, passant de 29 punts positius a -70 en la confiança, registrant una caiguda de vendes propera al 29,2%. En els dos sectors predomina el pessimisme, tot i que les dades de l’informe són prèvies a l’impacte de la segona onada.